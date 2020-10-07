Главный тренер сборной Швеции: «Ларссон очень сильно вырос, он приносит пользу «Спартаку»

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон поделился мнением об футболистах команды, играющих в чемпионате России.

В РПЛ на данный момент выступают Карл Старфельт («Рубин»), Джордан Ларссон («Спартак»), Кристоффер Олссон, Виктор Классон и Маркус Берг (все — «Краснодар»).

— Я считаю, что все они демонстрируют хорошую игру, именно поэтому они вызываются в сборную. Я считаю, что Старфельт здорово работает в казанском «Рубине». Ларссон приносит пользу «Спартаку», да и трио, которое играет за «Краснодар» — важные футболисты для команды. В общем, мое мнение, что шведские игроки отлично себя проявляют в российской премьер-лиге.

— Почему вы решили взять Джордана Ларссона в сборную: потому что матч проводится в Москве, или вам нравится его игра?

— Естественно потому, что он отлично играет в «Спартаке». Считаю, что за последнее время он очень сильно вырос. Он отлично выглядел в составе «Норрчепинга» в шведском чемпионате, прежде чем переехать, и также прекрасно себя показал на январских сборах, на которые мы приглашаем игроков, которые еще не имеют большого опыта.