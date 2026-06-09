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9 июня, 07:33

Дешам — о хет-трике Олисе в матче за сборную Франции: «Он полон уверенности»

Алина Савинова

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам отреагировал на хет-трик форварда Майкла Олисе в товарищеском матче с национальной командой Северной Ирландии.

Игра прошла 8 июня на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле и завершилась со счетом 3:1 в пользу французов.

«Это именно тот Олисе, который нам нужен. Он выделяется после сезона в «Баварии» и в сборной. Он добился больших успехов и полон уверенности. Кроме того, он умеет повторять усилия, и это важно», — приводит RFI слова Дешама.

Франция примет участие в чемпионате мира-2026 и на групповом турнире сыграет против Сенегала, Ирака и Норвегии.

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Дидье Дешам
Майкл Олисе
Футбол
Сборная Северной Ирландии по футболу
Сборная Франции по футболу
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