Тренер сборной Брунея Эутропио: «Мне нравится атакующий футбол, но в игре с Россией мы готовимся обороняться»

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио оценил важность товарищеского матча с национальной командой России.

Игра состоится 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Эутропио возглавил сборную Брунея 11 ноября, ранее команду тренировал шотландский специалист Джейми Макаллистер.

«Конечно, каждая игра для нас важна. Для меня как тренера сборной это новый опыт. Но у меня был опыт участия в чемпионате мира и Кубке Либертадорес. Независимо от соперника мы будем показывать свой максимум в каждом матче. Конечно, игра со сборной России будет определенным вызовом для меня, учитывая, что это будет мой первый матч с командой Брунея», — приводит пресс-служба РФС слова Эутропио.

Также тренер ответил на вопрос о составе команды на матч с россиянами.

«К несчастью, у нас отсутствуют три игрока. Вратарь женился, а у двух других игроков травмы. Как бразильцу мне нравится атакующий футбол, но в этой игре мы готовимся обороняться», — добавил он.

Сборная России находится на 34-м месте в рейтинге ФИФА по состоянию на ноябрь 2024 года, а Бруней — на 184-м.