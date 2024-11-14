Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 16:44

Главный тренер сборной Брунея Эутропио пошутил, что наденет парик в случае победы над Россией

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что наденет парик, если его команда обыграет Россию в товарищеском матче.

— Мы знаем, что в футболе возможно все. Что вы сделаете, если Бруней обыграет Россию? Может, смените прическу?

— Да, надену парик (смеется). Я уже отмечал, что для нас очень важно здесь находиться. Мне очень нравится сборная России, их игра. Мы должны будем показать наш максимум и наслаждаться игрой. Для нас это будет новый опыт, мы сможем почерпнуть многое из этого матча, — приводит пресс-служба РФС слова Эутропио.

Игра состоится 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Эутропио возглавил сборную Брунея 11 ноября, ранее команду тренировал шотландский специалист Джейми Макаллистер.

Источник: https://rfs.ru/news/221565
Футбол
Сборная Брунея по футболу
Сборная России по футболу
Читайте также
Украину готовят к сокращению объемов помощи. Что пишут СМИ
Бруней привез лишь шесть футболистов основы, самый богатый игрок мира отказался лететь, букмекеры ждут двузначный счет. Что происходит в сборной России
Раньери заявил в возвращении в «Рому»
Суд приговорил жительницу Москвы к восьми годам колонии за фейки об армии
Генконсульство РФ призвало туристов «не возить детям-сиротам» дубайский шоколад
«Металлург» всухую проиграл «Трактору» в домашнем матче КХЛ
Популярное видео
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
Материалы сюжета: Сборная России: матчи и соперники в ноябре — команды и состав
Тренер сборной Брунея Эутропио: «Мне нравится атакующий футбол, но в игре с Россией мы готовимся обороняться»
Зара и NLO выступят на матче между сборными России и Брунея
Онопко: «Пока не смотрел матчи сборной Брунея. Но аналитики разбирают соперника»
Соловьев — о товарищеском матче Россия — Бруней: «Брунейцев покормят, оденут, подарят бутсы»
Тренер сборной Брунея считает, что его игроки смогут многому научиться у команды России
Тренер сборной Брунея заявил, что на матч с Россией приехали шесть игроков основы
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Тренер сборной Брунея Эутропио: «Мне нравится атакующий футбол, но в игре с Россией мы готовимся обороняться»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости