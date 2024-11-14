Главный тренер сборной Брунея Эутропио пошутил, что наденет парик в случае победы над Россией

Главный тренер сборной Брунея Винисиус Эутропио заявил, что наденет парик, если его команда обыграет Россию в товарищеском матче.

— Мы знаем, что в футболе возможно все. Что вы сделаете, если Бруней обыграет Россию? Может, смените прическу?

— Да, надену парик (смеется). Я уже отмечал, что для нас очень важно здесь находиться. Мне очень нравится сборная России, их игра. Мы должны будем показать наш максимум и наслаждаться игрой. Для нас это будет новый опыт, мы сможем почерпнуть многое из этого матча, — приводит пресс-служба РФС слова Эутропио.

Игра состоится 15 ноября в Краснодаре и начнется в 19.00 по московскому времени. Эутропио возглавил сборную Брунея 11 ноября, ранее команду тренировал шотландский специалист Джейми Макаллистер.