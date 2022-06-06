Главный тренер сборной Аргентины - о пента-трике Месси: «Он как Надаль. У меня нет слов»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони восхитился нападающим Лионелем Месси после пента-трика в товарищеском матче против Эстонии (5:0).

«Очень сложно, что-то говорить. Месси как Рафа Надаль, что тут скажешь? Пусть говорят журналисты. Не осталось слов, чтобы описать его и, прежде всего, все, что он делает. Месси уникален, иметь его в команде, тренировать его — это удовольствие.

Я благодарю Лео. Он достояние не только Аргентины, но и мирового футбола. Нам будет его не хватать, когда он решит закончить карьеру. Надеюсь, что он продолжит играть, и все будут рады, потому что на это приятно смотреть», — цитирует Скалони Ole.

Месси забил 86 голов за сборную Аргентины. В списке лучших бомбардиров национальных команд форвард вышел на чистое 4-е место, обогнав нападающего сборной Венгрии Ференца Пушкаша (84 гола).

Для Месси это первый пента-трик в сборной и второй в карьере.

Рафаэль Надаль сегодня выиграл свой 14-й «Ролан Гаррос» и 22-й титул «Большого шлема». Оба показателя являются рекордными в истории тенниса.