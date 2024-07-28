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Сегодня, 04:25

Мареска — о поражении «Челси» от «Селтика»: «Нам нужно проанализировать игру»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал крупное поражение команды от «Селтика» (1:4) в товарищеском матче.

«Как я уже говорил, результат всегда важен. Нам нужно проанализировать игру в целом. Я думаю, что с мячом команда была в 10 раз лучше, чем в игре против «Рексема», и это важно, потому что мы видим, сколько моментов мы создали в первом и втором тайме. В игре без мяча, конечно, мы можем что-то улучшить. Иногда мы путаем, когда нам нужно играть в короткий пас, а когда лучше сделать длинную передачу. Это часть процесса», — приводит слова Марески Sportskeeda.

Следующий товарищеский матч «Челси» проведет 1 августа против «Америки».

Мареско стал тренером лондонской команды в июне 2024 года. Соглашение с 44-летним итальянцем рассчитано до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.

Источник: Sportskeeda
Футбол
ФК Селтик
ФК Челси
Энцо Мареска
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