Мареска — о поражении «Челси» от «Селтика»: «Нам нужно проанализировать игру»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал крупное поражение команды от «Селтика» (1:4) в товарищеском матче.

«Как я уже говорил, результат всегда важен. Нам нужно проанализировать игру в целом. Я думаю, что с мячом команда была в 10 раз лучше, чем в игре против «Рексема», и это важно, потому что мы видим, сколько моментов мы создали в первом и втором тайме. В игре без мяча, конечно, мы можем что-то улучшить. Иногда мы путаем, когда нам нужно играть в короткий пас, а когда лучше сделать длинную передачу. Это часть процесса», — приводит слова Марески Sportskeeda.

Следующий товарищеский матч «Челси» проведет 1 августа против «Америки».

Мареско стал тренером лондонской команды в июне 2024 года. Соглашение с 44-летним итальянцем рассчитано до 2029 года с возможностью продления еще на один сезон.