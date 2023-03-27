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Сегодня, 19:15

Кузнецов: «Я должен обыграть «Барселону» или «Баварию», и тогда меня, наверное, пригласят в профессиональный клуб»

Алина Савинова
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Главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов высказался о победе своей команды над ЦСКА в товарищеском матче (2:1).

«Мы разбирали и смотрели игры ЦСКА, поэтому такой результат. Кто-то может сказать, что еще пять таких игр будет и ЦСКА в каждой выиграют. Но это что угодно можно говорить. Получилось как получилось. Мы довольны, будем работать дальше», — приводит «Спорт День за Днем» слова Кузнецова.

Также он предположил, что ему нужно сделать, чтобы профессиональный российский клуб обратил на него внимание.

«Обыграть «Барселону» или «Баварию». Только тогда пригласят, наверное», — добавил специалист.

Матч между ЦСКА и 2DROTS прошел в субботу, 25 марта, на домашней арене армейцев.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kuznetsov-ya-dolzhen-obygrat-barselonu-chtoby-menya-priglasil-professionalnyy-klub
Футбол
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Кузнецов
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