В Танзании готовы сыграть товарищеский матч с Россией

Глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария исключил воможность проведение в октябре товарищеского матча со сборной России.

«Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна. У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных.

В Африке есть проблемы с логистикой, но как только у нас будет достаточно времени в окна ФИФА, мы можем попробовать организовать этот матч. Мы не против игры с Россией, и в будущем такой матч возможен», — приводит Sport24 слова Кария.

По информации «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.