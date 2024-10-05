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Сегодня, 05:10

В Танзании готовы сыграть товарищеский матч с Россией

Евгений Козинов
Корреспондент
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Глава федерации футбола Танзании Уоллес Кария исключил воможность проведение в октябре товарищеского матча со сборной России.

«Мы общаемся с Россией, как и с другими странами, но в этом месяце товарищеская игра невозможна. У нас запланированы две игры квалификации Кубка Африки с Конго. В этом году наш матч маловероятен, но мы посмотрим, что можно сделать в ноябре или в следующих паузах на матчи сборных.

В Африке есть проблемы с логистикой, но как только у нас будет достаточно времени в окна ФИФА, мы можем попробовать организовать этот матч. Мы не против игры с Россией, и в будущем такой матч возможен», — приводит Sport24 слова Кария.

По информации «СЭ», октябрьский сбор национальной сборной по футболу будет отменен, если РФС не сможет найти для команды хотя бы одного соперника для товарищеского матча.

 
Футболистам сборной России не&nbsp;могут найти соперников. Сборной России не могут найти соперников. РФС пора радикально поменять подход
Источник: Sport24
Футбол
Сборная России по футболу
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