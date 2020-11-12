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Гильерме обогнал Черчесова по числу сухих матчей

23:06
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Вратарь «Локомотива» и сборной России Маринату Гильерме после контрольного матча с Молдавией (0:0) обогнал нынешнего главного тренера сборной России Станислава Черчесова в символическом «Клубе Льва Яшина».

Данный матч стал для голкипера 135-м без пропущенных мячей, что на один больше, чем у Черчесова. Учитываются игры в клубе — чемпионат, Кубок страны и еврокубки, а также в сборной.

На данный момент у Гильерме — 15-й результат в «Клубе». Лидирует голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, у которого 325 матчей без пропущенных голов.

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