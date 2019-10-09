Германия упустила победу над Аргентиной в товарищеском матче
Сборная Германии сыграла вничью с командой Аргентины в товарищеском матче — 2:2. В составе бундестим отличились Серж Гнабри и Кай Хаверц. За аргентинскую сборную забили Лукас Алари и Лукас Окампос.
Товарищеские матчи
Германия — Аргентина — 2:2 (2:0)
Голы: Гнабри, 16 (1:0). Хаверц, 22 (2:0). Аларио, 66 (2:1). Окампос, 85 (2:2).
Германия: тер Штеген, Клостерманн, Кох, Зюле, Хальстенберг, Гнабри (Сердар, 71), Киммих, Эмре Джан, Хаверц (Руди, 83), Брандт (Амири, 66), Вальдшмидт.
Аргентина: Марчесин, Фойт, Отаменди, Рохо (Акунья, 46), Тальяфико, Перейра (Саравия, 76), Паредес, Корреа (Окампос, 46), де Пауль (Родригес, 90+3), Л.Х.Мартинес, Дибала (Аларио, 62).
Предупреждения: Киммих, 11. Отаменди, 26. де Пауль, 30. Окампос, 84.
Судья: Тюрпен (Франция).
9 октября. Дортмунд. Стадион «Сигнал Идуна Парк».