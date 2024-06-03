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Германия — Украина: время начала и где смотреть трансляцию матча 3 июня

Германия сыграет в товарищеском матче с Украниной 3 июня
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сборная Германии.
Фото Global Look Press

Товарищеский матч между сборными Германии и Украины в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу-2024 пройдет в понедельник, 3 июня. Встреча состоится на стадионе «Макс Морлок» в Нюрнберге, Германия. Начало — в 21:45 (по московскому времени).

Ключевые события встречи Германия — Украина будут доступны в разделе «Матч-центр» на сайте «СЭ». Российские телеканалы и онлайн-платформы не будут транслировать товарищеский матч. Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

Сборная Германии квалифицировалась на чемпионат Европы-2024 как хозяйка турнира. Сборная Украины также вышла на европейское первенство — через стыковые матчи Лиги наций.

Полностью расписание матчей по датам, группам и всем стадиям плей-офф доступно на странице календаря Евро 2024 на сайте «СЭ». Основная информация о главном турнире европейского футбола доступна в материале по ссылке на сайте «СЭ».

Футбол
Сборная Германии по футболу
Сборная Украины по футболу
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