Гол Вальдшмидта принес Германии победу над Чехией
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Сборная Германии выиграла у Чехии в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил нападающий «Бенфики» Лука Вальдшмидт.
Товарищеский матч
Германия — Чехия — 1:0 (1:0)
Гол: Вальдшмидт, 13.
Германия: Трапп, Рюдигер, Та, Макс (Шульц, 69), Кох, Баку, Гюндоган (Дахуд, 47), Хофманн (Амири, 20), Брандт, Нойхаус, Вальдшмидт.
Чехия: Павленка, Брабец, Матею, Новак (Янкто, 46), Голеш, Емелка, Дочкал (Дарида, 69), Черны (Соучек, 46), Копиц (Ондрашек, 78), Барак (Крал, 68), Крменчик (Выдра, 46).
Предупреждение: Соучек, 76.
Судья: Трейманис (Латвия).
11 ноября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».