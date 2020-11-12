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Гол Вальдшмидта принес Германии победу над Чехией

00:47

Сборная Германии выиграла у Чехии в товарищеском матче (1:0). Единственный гол забил нападающий «Бенфики» Лука Вальдшмидт.

Товарищеский матч

Германия — Чехия — 1:0 (1:0)

Гол: Вальдшмидт, 13.

Германия: Трапп, Рюдигер, Та, Макс (Шульц, 69), Кох, Баку, Гюндоган (Дахуд, 47), Хофманн (Амири, 20), Брандт, Нойхаус, Вальдшмидт.

Чехия: Павленка, Брабец, Матею, Новак (Янкто, 46), Голеш, Емелка, Дочкал (Дарида, 69), Черны (Соучек, 46), Копиц (Ондрашек, 78), Барак (Крал, 68), Крменчик (Выдра, 46).

Предупреждение: Соучек, 76.

Судья: Трейманис (Латвия).

11 ноября. Лейпциг. Стадион «Ред Булл Арена».

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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