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28 марта, 23:40

Сборная Бельгии обыграла Германию во втором матче под руководством Тедеско

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Германия — Бельгия.
Фото Reuters

Сборная Бельгии в товарищеском матче одержала победу над Германией — 3:2.

Бельгийцы забили два мяча уже к 10-й минуте встречи. Сначала отличился Янник Феррейра-Карраско, а затем Ромелу Лукаку. Обе голевые передачи на счету Кевина де Брюйне.

В концовке первого тайма немцам удалось сократить отставание в счете благодаря голу Никласа Фуллкруга с пенальти.

Во втором тайме забитым мячом отметился уже сам Де Брюйне. На 87-й минуте Серж Гнабри снова сократил отставание сборной Германии до минимума, но избежать поражения не удалось.

Товарищеские матчи.
28 мар, 21:45. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Германия
2:3
Бельгия

С февраля сборную Бельгии возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. В дебютном матче под его руководством бельгийцы разгромили Швецию (3:0) в первом туре отборочного этапа Евро-2024.

Футбол
Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
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