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Сегодня, 12:26

Генеральный директор «Зенита» — о матче с «Црвеной Звездой»: «Уверен, что футболисты обеих команд не будут «катать вату»

Медведев уверен, что футболисты «Зенита» и «Црвены» не будут «катать вату»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча петербуржцев против «Црвены Звезды».

«Сегодня богатый на матчи футбольный день — и четыре встречи третьего дня чемпионата мира по футболу, на который нам не дали отобраться, и матчи 5-го тура Кубка России, и международная встреча «Зенита» с «Црвеной Звездой», многократным чемпионом Сербии, доминирующим в национальном чемпионате. Поэтому уверен, что футболисты обеих команд не будут «катать вату», а покажут интересный, атакующий, яркий, результативный футбол, доставят удовольствие и зрителям на «Газпром-Арене» (еще не поздно купить билеты и попасть на матч, начало — в 20.00), и телезрителей, и пользователей многообразных гаджетов», — сказал Медведев «СЭ».

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.

ФК Зенит
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