Пивоваров — о матче с «Амкалом»: «Спортивным результатом «Динамо» не довольно, но с точки зрения шоу мы своего добились»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров считает, что клуб успешно справился с проведением товарищеского матча против медийной команды «Амкал».

«Лещук заявил, что игроки — не артисты? Это мнение Игоря Лещука. Матч был хорошо анонсирован, это был главный инфоповод. Пришло большое количество людей. У нас увеличивается аудитория. Результатом спортивным мы не довольны, но с точки зрения шоу мы своего добились», — сказал Пивоваров.

Также он объяснил отсутсвие голкипера Андрея Лунева в этой встрече.

«У Лунева повреждение. Была цель подготовить его к первому или второму матчу после паузы. Но подробнее лучше спросить у врачей», — добавил гендиректор московского клуба.

Матч прошел в воскресенье, 17 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу медийной команды.