Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 19:50

Пивоваров — о матче с «Амкалом»: «Спортивным результатом «Динамо» не довольно, но с точки зрения шоу мы своего добились»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров считает, что клуб успешно справился с проведением товарищеского матча против медийной команды «Амкал».

«Лещук заявил, что игроки — не артисты? Это мнение Игоря Лещука. Матч был хорошо анонсирован, это был главный инфоповод. Пришло большое количество людей. У нас увеличивается аудитория. Результатом спортивным мы не довольны, но с точки зрения шоу мы своего добились», — сказал Пивоваров.

Также он объяснил отсутсвие голкипера Андрея Лунева в этой встрече.

«У Лунева повреждение. Была цель подготовить его к первому или второму матчу после паузы. Но подробнее лучше спросить у врачей», — добавил гендиректор московского клуба.

Матч прошел в воскресенье, 17 ноября, на «ВТБ Арене» в Москве и завершился со счетом 3:2 в пользу медийной команды.

Футбол
ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
Читайте также
Сборные России и Сирии сыграют матч в Волгограде 19 ноября
Якупов вернулся в «Авангард» в результате обмена с «Куньлунем»
Умерла актриса Светлана Светличная
Карпина призвали уволить ради Дзюбы. Что происходит вокруг сборной России
Independent узнала о замедлении смещения северного магнитного полюса в сторону РФ
Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин умер в возрасте 57 лет
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Балтика»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Сокол»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Арсенал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Сочи»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Полузащитник «Амкала» Прокопьев: «Если квадроберы обыгрывают команду, то кто это тогда?»

Медведева — об игре за «Динамо»: «Яркая краска моей жизни. В следующий раз всей командой пойдем на каток!»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости