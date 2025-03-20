Футбол
20 марта, 15:09

Гаджиев предложил провести матч между футбольными сборными России и США в Дагестане

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном матче между футбольными национальными командами России и США.

«Хотелось бы такой матч провести в Дагестане. Мы бы их покатали по горам и показали, какая Россия многонациональная страна, показали бы, как у нас в стране умеют выстраивать отношения. Какую экскурсию провел бы для американской стороны первым делом? Конечно, Дербент и горы. Самый старый город на Руси. Тем более благодаря Сулейману Керимову этот город стал краше, он много вкладывает в развитие Дербента», — сказал Гаджиев «СЭ».

18 февраля матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, заявил о возможной организации встречи между американской и российской сборными.

Дарик Агаларов

ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
  • aroninva

    Сегодняшнего Российского государства,уточняю.Которое Гаджи Муслимыч назвал Русью.Что тут плохого?

    21.03.2025

  • aroninva

    Конечно! Муслимыч правильные вещи говорит! Пускай лучше ребята на футбол ходят,чем в турбины лазеют. Насчет Дербента тоже верно .Самый древний город на территории Российского государства.Что не так ?

    21.03.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Маразм уже у уважаемого аксакала

    20.03.2025

  • Пан Юзеф

    В аэропорт их свозите.

    20.03.2025

  • Igor Alexandrov

    Но как прогнулся! Хребтина не сломалась?

    20.03.2025

  • Millwall82

    напомню Гаджи Муслимычу, даже в спокойные и относительно травоядные времена, Анжи играл матчи ЕК в Раменском.

    20.03.2025

  • NF

    Еще один конъюнктурщик...

    20.03.2025

  • Belousov

    Главное чтобы там никому из болельщиков голову не отрезали как священнику.

    20.03.2025

  • Усатый стас

    Совсем старый из ума выжил

    20.03.2025

  • Кирилл

    Лучше в Афганистане.

    20.03.2025

    • «Спартак» обыграл «Спартак-2» в товарищеском матче

    Борис Ротенберг заявил о готовности Сочи принять матч между сборными России и США по футболу

