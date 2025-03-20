Гаджиев предложил провести матч между футбольными сборными России и США в Дагестане

Президент «Динамо» Махачкала Гаджи Гаджиев в разговоре с «СЭ» высказался о возможном матче между футбольными национальными командами России и США.

«Хотелось бы такой матч провести в Дагестане. Мы бы их покатали по горам и показали, какая Россия многонациональная страна, показали бы, как у нас в стране умеют выстраивать отношения. Какую экскурсию провел бы для американской стороны первым делом? Конечно, Дербент и горы. Самый старый город на Руси. Тем более благодаря Сулейману Керимову этот город стал краше, он много вкладывает в развитие Дербента», — сказал Гаджиев «СЭ».

18 февраля матч-агент ФИФА Мезмуредавид Деста, ответственный за организацию игр сборной США, заявил о возможной организации встречи между американской и российской сборными.

Дарик Агаларов