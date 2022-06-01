Футболисты сборной Аргентины покачали Месси вместо тренера после победы над Италией в «Финалиссиме»

Футболисты сборной Аргентины покачали нападающего Лионеля Месси вместо главного тренера Лионеля Скалони после победы над сборной Италии (3:0).

В матче с итальянцами Месси сделал две голевых передачи и был признан лучшим футболистом матча.

Матч между Италией и Аргентиной проходил в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли». Формат «Финалиссимы» подразумевает игру между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Сборная Аргентины стала первым победителем нового турнира.