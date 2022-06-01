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1 июня, 23:58

Футболисты сборной Аргентины покачали Месси вместо тренера после победы над Италией в «Финалиссиме»

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты сборной Аргентины качают Лионеля Месси.
Фото Reuters

Футболисты сборной Аргентины покачали нападающего Лионеля Месси вместо главного тренера Лионеля Скалони после победы над сборной Италии (3:0).

В матче с итальянцами Месси сделал две голевых передачи и был признан лучшим футболистом матча.

Матч между Италией и Аргентиной проходил в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли». Формат «Финалиссимы» подразумевает игру между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Сборная Аргентины стала первым победителем нового турнира.

Товарищеские матчи.
01 июн, 21:45. Wembley (Лондон)
Италия
0:3
Аргентина

Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
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