Футболисты сборной Аргентины покачали Месси вместо тренера после победы над Италией в «Финалиссиме»
Футболисты сборной Аргентины покачали нападающего Лионеля Месси вместо главного тренера Лионеля Скалони после победы над сборной Италии (3:0).
В матче с итальянцами Месси сделал две голевых передачи и был признан лучшим футболистом матча.
Матч между Италией и Аргентиной проходил в Лондоне (Англия) на стадионе «Уэмбли». Формат «Финалиссимы» подразумевает игру между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.
Сборная Аргентины стала первым победителем нового турнира.
Новости