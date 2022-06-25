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Сегодня, 23:34

Футболист-блогер попытался пойти в силовую борьбу против Александра Овечкина. Это было его ошибкой

«Овечкин наглядно показал, чем отличается хоккей от футбола». Блогер пошел в силовую борьбу против легенды хоккея
Иван Шитик
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото ФК «Динамо».

Хоккеист Александр Овечкин забил гол в составе московского футбольного клуба «Динамо» в товарищеском матче против команды блогеров «Амкал» (5:0).

Также Овечкин продемонстрировал свою физическую мощь. В одном из моментов игрок любительской команды — Майк Крапивников — попытался в силовой борьбу отобрать мяч у Александра. Но, в итоге, уже через секунду сам оказался на газоне.

Игра завершилась победой «Динамо» со счетом 5:0. Овечкин отличился на 11-й минуте.

После матча Овечкин заявил, что готов в будущем еще раз сыграть за «Динамо» в футбол.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
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