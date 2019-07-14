Фрэнк Лэмпард: "Челси" сделал еще один шаг вперед, но по-прежнему предстоит работать над физической формой"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард после разгромной победы над "Сент-Патрикс Атлетик" (4:0) в товарищеском матче отметил, что команда могла забивать больше. По его словам, "синим" предстоит еще поработать над физической формой.

– Мы должны были забивать больше, однако в целом матч получился очень хорошим, в особенности его первая половина, – цитирует пресс-служба клуба Лэмпарда. – Вренами мы фантастическим образом организовывали атаки и комбинировали в полузащите и перед штрафной соперника.

Победы в таких матчах не только придают уверенности, но и крайне важны с точки зрения физического состояния и воплощения на поле всего того, над чем мы работаем. В этом контексте это была успешная тренировка. Мы сделали еще один шаг вперед. Команда демонстрировала периоды игры высокого качества, но нам по-прежнему предстоит работать над физической формой.