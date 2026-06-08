Франция и Северная Ирландия сыграют в товарищеском матче в понедельник, 8 июня. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Париже (Франция) и начнется в 22.10 по московскому времени.

Трансляция матча в прямом эфире пройдет на онлайн-платформе «Okko Спорт». Контент сервиса можно смотреть по платной подписке.

Ключевые события и результат игры Франция — Северная Ирландия можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Франция отобралась на чемпионат мира-2026 в США, Канаде и Мексике и сыграет в группе I вместе с Сенегалом, Ираком и Норвегией. Северная Ирландия не выступит на мундиале, так как выбыла в полуфинале европейского раунда плей-офф, уступив команде Италии со счетом 0:2 в марте 2026-го.

В последний раз сборные играли друг против друга 18 августа 1999 года также в товарищеском матче. Победу одержали французы со счетом 1:0.