Сегодня, 03:52

Франция может сыграть с Бразилией в марте

Евгений Козинов
Корреспондент

Сборная Франции может провести товарищеский матч против команды Бразилии весной 2026 года.

По данным Canal+, если Франция выйдет на чемпионат мира-2026 в этом месяце, то французы сыграют с бразильцами 28 марта в Бостоне.

Сборная Бразилии уже гарантировала участие в финальной стадии чемпионата мира-2026. Франция лидирует в группе D. Чтобы гарантировать путевку на Мундиаль-2026, необходимо одержать одну победу в двух оставшихся играх.

13 ноября Франция сыграет против Украины (начало игры — 22:45 по московскому времени), а 16-го — против Азербайджана (20:00).

Килиан Мбаппе, Мемфис Депай и&nbsp;Эдуард Сперцян.Франция и Нидерланды в шаге от ЧМ-2026, момент истины для Армении и Сербии, для Германии все решится в последнем туре
