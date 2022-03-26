Франция вырвала победу у Кот'д-Ивуар

Сборная Франции одержала победу над Кот'д-Ивуаром в товарищеском матче — 2:1. Игра прошла на стадионе «Велодром» в Марселе.

Ивуарийцы на 19-й минуте вышли вперед благодаря голу нападающего «Арсенала» Николя Пепе. Однако почти сразу французы отыгрались — забил Оливье Жиру.

Победный мяч на последних минутах забил полузащитник «Монако» Орельен Тшуамению Для него это первый гол за национальную команду.

Во вторник, 29 марта, сборная Франции сыграет товарищеский матч с ЮАР.