Франция проиграла Финляндии

Сборная Франции уступила Финляндии в товарищеском матче (2:0). Финны за 3 минуты дважды забили в ворота Стива Манданда. Голами отметились Маркус Форсс и Онни Валакари.

Товарищеский матч

Франция — Финляндия — 0:2 (0:2)

Голы: Форсс, 28 (0:1). Валакари, 31 (0:2).

Франция: Манданда, Динь, Зума, Дюбуа (Агилар, 71), Лангле (Варан, 80), Сиссоко, Н`Зонзи, Погба (Канте, 57), Жиру (Гризманн, 57), Бен Йеддер (Марсьяль, 57), Тюрам.

Финляндия: Йоронен, Ояла (Тойвио, 66), О`Шонесси, Хямяляйнен, Вяйсянен (Араюри, 75), Шюллер (Пукки, 80), Кауко, Валакари (Тэйлор, 75), Карьялайнен (Алхо, 67), Нисканен (Камара, 67), Форсс.

Судья: Попов (Болгария).

11 ноября. Сен-Дени. Стадион «Стад де Франс».