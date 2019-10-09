Форвард «Динамо» Шейдаев принес Азербайджану победу над Бахрейном
21:30
Сборная Азербайджана обыграла команду Бахрейна в товарищеском матче — 3:2.
Победу Азербайджану принес нападающий «Динамо» Рамиль Шейдаев.
Товарищеские матчи
Бахрейн — Азербайджан — 2:3 (1:1)
Голы: Аль-Малуд, 32 (1:0). Р.Дадашов, 41 (1:1). Халилзаде, 62 (1:2). Аль-Шаих, 68 (2:2). Шейдаев, 70 (2:3).
Азербайджан: Балаев, Б.Гусейнов, А.Гусейнов (Халилзаде, 46), Мустафазаде, Махмудов (Булудов, 46), Ришард Алмейда (Дж.Гусейнов, 77), Исрафилов, Рахимов (Абдуллаев, 68), Шейдаев (Рен.Дадашов, 72), Р.Дадашов (Эюбов, 46), Рамазанов.
Предупреждение: Рамазанов, 48.
9 октября. Эр-Рифа. Стадион «Bahrain National Stadium».
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...