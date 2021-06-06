Форсберг прокомментировал победу сборной Швеции в товарищеском матче против Армении

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг подвел итоги товарищеского матча против Армении (3:1).

«Первый тайм мы провели хорошо, держали игру под контролем, и в перерыве должны были вести 3:0. Во втором тайме мы потеряли энергию и снова вернули соперника в игру. Типичный товарищеский матч», — приводит слова Форсберга TV4.

Сборная Швеции на чемпионате Европы-2020 в группе E встретится с Испанией (14 июня), Словакией (18 июня) и Польшей (23 июня).