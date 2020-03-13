Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Товарищеские матчи

ФИФА разрешит клубам не отпускать футболистов на ближайшие товарищеские матчи сборных

13 марта 2020, 23:30
Теги:

ФИАФ приняла решение сделать исключение в правилах и позволить клубам не отпускать своих футболистов на ближайшие товарищеские матчи сборных, которые были намечены на март и апрель, сообщает Sky Sports.

Многие национальные команды уже отменили свои спарринги, однако сделали это не все. В ФИФА считают, что игроки не должны совершать лишних перемещений, чтобы избежать риска заболеть короновирусом.

Напомним, что все ведущие европейские чемпионаты уже приостановили внутренние соревнования.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус и спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир