ФИФА разрешит клубам не отпускать футболистов на ближайшие товарищеские матчи сборных

ФИАФ приняла решение сделать исключение в правилах и позволить клубам не отпускать своих футболистов на ближайшие товарищеские матчи сборных, которые были намечены на март и апрель, сообщает Sky Sports.

Многие национальные команды уже отменили свои спарринги, однако сделали это не все. В ФИФА считают, что игроки не должны совершать лишних перемещений, чтобы избежать риска заболеть короновирусом.

Напомним, что все ведущие европейские чемпионаты уже приостановили внутренние соревнования.