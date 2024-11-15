Глушенков попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Фенербахче»

«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч против «Фенербахче».

Игра пройдет в Стамбуле (Турция) и начнется в 20.00 по московскому времени.

На поле с первых минут выйдет полузащитник Максим Глушенков, который вернулся в строй после травмы бедра, полученной 2 октября в матче FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1).

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Нино, Родригао, Чистяков, Барриос, Ерохин, Глушенков, Ахметов, Педро, Соболев.