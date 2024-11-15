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Сегодня, 19:27

Глушенков попал в стартовый состав «Зенита» на матч с «Фенербахче»

Алина Савинова
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«Зенит» назвал стартовый состав на товарищеский матч против «Фенербахче».

Игра пройдет в Стамбуле (Турция) и начнется в 20.00 по московскому времени.

На поле с первых минут выйдет полузащитник Максим Глушенков, который вернулся в строй после травмы бедра, полученной 2 октября в матче FONBET Кубка России с «Акроном» (5:1).

Стартовый состав «Зенита»: Адамов, Сантос, Нино, Родригао, Чистяков, Барриос, Ерохин, Глушенков, Ахметов, Педро, Соболев.

ФК Зенит
ФК Фенербахче
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