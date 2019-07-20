Феликс получил травму в товарищеском матче с "Нумансией"

"Атлетико" разгромил "Нумансию" (3:0) в товарищеском матче в Испании. В составе победителей отличились нападающие Витоло, Иван Шапоньич и защитник Фелипе.
На 26-й минуте матча новичок "Атлетико", хавбек Жоау Феликс был вынужден покинуть поле из-за повреждения.
Отметим, что мадридцы выкупили 19-летнего португальца у "Бенфики" летом за 126 миллионов евро.
Joao Felix's Atletico Madrid debut lasted just 28 minutes after he was forced to limp off with a hip injury 🤕 pic.twitter.com/eXKzbAvxVV— Goal (@goal) 20 июля 2019 г.
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