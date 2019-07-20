Феликс получил травму в товарищеском матче с "Нумансией"

"Атлетико" разгромил "Нумансию" (3:0) в товарищеском матче в Испании. В составе победителей отличились нападающие Витоло, Иван Шапоньич и защитник Фелипе.

​На 26-й минуте матча новичок "Атлетико", хавбек Жоау Феликс был вынужден покинуть поле из-за повреждения.

Отметим, что мадридцы выкупили 19-летнего португальца у "Бенфики" летом за 126 миллионов евро.