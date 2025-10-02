Федерация футбола США не обсуждает проведение матча с Россией

Вице-президент федерации футбола США Синтия Мартинес опроверг информацию об обсуждении возможности проведения товарищеского матча сборной США против команды России.

«Мы не обсуждаем с Россией никакие игры главных команд», — приводит РИА Новости слова Мартинеса.

О возможном матче между Россией и США рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 8 сентября. 1 октября появилась информация, что ФИФА даст согласие на проведение этого матча.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах из-за ситуации на Украине. В марте 2024 года сборная России сыграла со сборной Сербии (4:0), которая является членом УЕФА.

До конца 2025 года сборная России сыграет с командами Ирана (10 октября), Боливии (14 октября), Перу (12 ноября) и Чили (15 ноября).