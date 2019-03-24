23:37 24 марта | Футбол — Товарищеские матчи

Федерация футбола Марокко требует объяснить неучастие Месси в товарищеском матче

0
Обсудить

Федерация футбола Марокко требует от коллег из Аргентины объяснений, почему в предстоящем товариищеском матче не сыграет капитан южноамериканцев Лионель Месси. Ранее стало известно, что пятикратный обладатель "Золотого мяча" получил травму в игре с Венесуэлой (1:3) и вернулся в расположение "Барселоны".

"Федерация футбола Марокко попросила официального аккредитованного представителя Аргентинской федерации футбола объяснить отсутствие Месси в матче с Марокко 26 марта. 

Напомним, что в договоре об организации встречи Федерация указывала, что Аргентина должна сыграть основным составом", - говорится в заявлении федерации.

0
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ