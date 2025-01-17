«Факел» одержал победу над «Спартаком» благодаря дублю Ильина
«Факел» обыграл «Спартак» из Суботицы в товарищеском матче — 2:1. Встреча прошла в Белеке (Турция).
У воронежской команды дубль оформил нападающий Владимир Ильин. В составе сербской команды голом отметился полузащитник Йован Лукич.
22 января «Факел» в рамках зимних сборов сыграет против сербского «Железничара».
Товарищеский матч
«Факел» (Россия) — «Спартак» (Сербия) — 2:1 (2:1)
Голы: Лукич, 13 (0:1). Ильин, 36 — с пенальти (1:1). Ильин, 43 (2:1).
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15 дек 2024 14:05
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