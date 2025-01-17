Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 20:26

«Факел» одержал победу над «Спартаком» благодаря дублю Ильина

Сергей Ярошенко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Факел» обыграл «Спартак» из Суботицы в товарищеском матче — 2:1. Встреча прошла в Белеке (Турция).

У воронежской команды дубль оформил нападающий Владимир Ильин. В составе сербской команды голом отметился полузащитник Йован Лукич.

22 января «Факел» в рамках зимних сборов сыграет против сербского «Железничара».

Товарищеский матч

«Факел» (Россия) — «Спартак» (Сербия) — 2:1 (2:1)

Голы: Лукич, 13 (0:1). Ильин, 36 — с пенальти (1:1). Ильин, 43 (2:1).

Футбол
ФК Спартак (Суботица)
ФК Факел (Воронеж)
Читайте также
Биатлонист Серохвостов поспорил на свою прическу — и проиграл. Хотя в гонке стал первым
РФС проводит расследование судей. Новые подробности коррупционного скандала в футболе
В ГД внесли законопроект о сдаче в пяти регионах только двух предметов на ОГЭ
«Молдовагаз» заявил о признании исторического долга перед «Газпромом» в $709 млн
Украденные перстни Малкина нашли у него же дома
ВС РФ уничтожили штаб с руководящими атакой на Курскую область командирами ВСУ
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Ахмат» одержал победу над «Нови Пазаром» благодаря хет-трику Мелкадзе

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости