«Факел» одержал победу над «Спартаком» благодаря дублю Ильина

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«Факел» обыграл «Спартак» из Суботицы в товарищеском матче — 2:1. Встреча прошла в Белеке (Турция).

У воронежской команды дубль оформил нападающий Владимир Ильин. В составе сербской команды голом отметился полузащитник Йован Лукич.

22 января «Факел» в рамках зимних сборов сыграет против сербского «Железничара».

Товарищеский матч

«Факел» (Россия) — «Спартак» (Сербия) — 2:1 (2:1)

Голы: Лукич, 13 (0:1). Ильин, 36 — с пенальти (1:1). Ильин, 43 (2:1).