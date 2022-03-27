Эриксен прокомментировал свой гол в первом матче за сборную после сердечного приступа на Евро-2020

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал свой первый гол за национальную команду после длительной паузы.

Эриксен отличился в товарищеском матче против Нидерландов (2:4).

«Очень рад, что смог показать, что еще способен играть. Такое ощущение, что я и не покидал сборную. Возвращение получилось немного эмоциональным, но я практически не пропустил ни одного матча за 10 лет, так что, можно сказать, стал частью семьи.

Было приятно играть перед нидерландскими болельщиками, перед которыми я много лет выступал за «Аякс». Они очень тепло меня приняли. Мой гол? Здорово, что мяч попал ко мне и я смог забить. Идеальное возвращение в футбол сборных. Теперь я с нетерпением жду чемпионата мира, хочу там сыграть, но до этого предстоит провести еще много матчей и лучше сфокусироваться на них», — приводит Goal слова Эриксена.

Матч против Нидерландов стал для Эриксена первым в составе сборной за 9 месяцев. 12 июня 2021 года во время игры против сборной Финляндии (0:1) на Евро-2020 у футболиста произошла остановка сердца. Врачам удалось реанимировать игрока, ему сделали операцию и установили дефибриллятор.

В конце января этого года 30-летний Эриксен подписал контракт с «Брентфордом». На его счету 1 результативная передача в 3 матчах за команду.