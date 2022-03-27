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Эриксен прокомментировал свой гол в первом матче за сборную после сердечного приступа на Евро-2020

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кристиан Эриксен.
Фото Сборная Дании по футболу

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен прокомментировал свой первый гол за национальную команду после длительной паузы.

Эриксен отличился в товарищеском матче против Нидерландов (2:4).

«Очень рад, что смог показать, что еще способен играть. Такое ощущение, что я и не покидал сборную. Возвращение получилось немного эмоциональным, но я практически не пропустил ни одного матча за 10 лет, так что, можно сказать, стал частью семьи.
Было приятно играть перед нидерландскими болельщиками, перед которыми я много лет выступал за «Аякс». Они очень тепло меня приняли. Мой гол? Здорово, что мяч попал ко мне и я смог забить. Идеальное возвращение в футбол сборных. Теперь я с нетерпением жду чемпионата мира, хочу там сыграть, но до этого предстоит провести еще много матчей и лучше сфокусироваться на них», — приводит Goal слова Эриксена.

Матч против Нидерландов стал для Эриксена первым в составе сборной за 9 месяцев. 12 июня 2021 года во время игры против сборной Финляндии (0:1) на Евро-2020 у футболиста произошла остановка сердца. Врачам удалось реанимировать игрока, ему сделали операцию и установили дефибриллятор.

В конце января этого года 30-летний Эриксен подписал контракт с «Брентфордом». На его счету 1 результативная передача в 3 матчах за команду.

Источник: https://www.goal.com/en/news/eriksen-reacts-to-emotional-goal-on-denmark-return-i-was-pleased-/bltf92f6d1cf6469d77
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