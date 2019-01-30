"Енисей" сыграл вничью с "Радником" в товарищеском матче

"Енисей" сыграл вничью с сербским "Радником" в товарищеском матче (1:1). Голом в составе красноярского клуба отметился нападающий Михаил Комков.

Товарищеские матчи

"Енисей" - "Радник С" - 1:1 (0:1)

Гол у "Енисея": Комков, 54 (1:1).

"Енисей": Юрченко, Занев, Ятченко, Гаджибеков, Грицаенко, Торбинский, Семакин, Зотов, Савичев, Комков, Кутьин.

30 января.

Напомним, "Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 10 очков после 17 туров.

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