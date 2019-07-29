Эмери объяснил, почему Езил и Колашинац пропустили матч "Арсенала" с "Лионом"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал о том, что помешало хавбеку команды Месуту Езилу и защитнику Сеаду Колашинацу принять участие в товарищеском матче против "Лиона" (1:2) в рамках предсезонного турнира Кубок "Эмирейтс".

- Утром в воскресенье они пришли сюда, но не были готовы сыграть матч, - цитирует Эмери ВВС. - Они не могли отдаваться игре на все 100%. Я поговорил с ними и решил, что лучше дать им отдохнуть с их семьями и подождать несколько дней, чтобы, они пришли в себя и начали нормально тренироваться.

Вечером в четверг 25 июля на Езила и Колашинаца было совершено вооруженное нападение в северной части британской столицы. Езил подвозил одноклубника на своей машине, когда путь перегородили двое мужчин на мопедах и в шлемах, вооруженные ножами.

По всей видимости, целью бандитов был автомобиль немца. Он уже покинул салон и попытался скрыться, но в это время боснийский защитник выскочил с пассажирского сиденья и дал отпор злоумышленникам. Колашинацу удалось отпугнуть их. Позже футболисты написали в соцсетях, что с ними все в порядке.

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