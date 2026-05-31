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31 мая, 05:20

Сборная Эквадора победила команду Саудовской Аравии в товарищеском матче

Павел Лопатко

Сборная Эквадора в Гаррисоне (штат Нью-Джерси) победила команду Саудовской Аравии в товарищеском матче — 2:1.

Счет на 25-й минуте открыл защитник эквадорцев Джексон Поросо. На 51-й минуте полузащитник Энтони Валенсия забил второй гол в ворота саудовской команды.

Нападающий Султан Мадаш установил окончательный счет на 87-й минуте.

Сборная Эквадора на финальном турнире ЧМ-2026 в группе E сыграет с Кот-д'Ивуаром, Кюрасао и Германией. Саудовская Аравия в группе H встретится с Испанией, Кабо-Верде и Уругваем.

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