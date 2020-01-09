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Джордан Ларссон — в «старте» сборной Швеции в матче с Молдавией

20:11

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вышел в стартовом составе сборной Швеции в товарищеском матче против Молдавии. Игра проходит в Катаре.

Для Ларссона эта игра стала третьей за основную сборную и первой с 2018 года.

В составе молдаван появились Игорь Армаш (экс-«Кубань»), Константин Богдан (экс-«Енисей») и Александр Суворов (экс-«Мордовия»). В заявку также вошли Николай Каланча (экс-«Крылья Советов») и Дану Спэтару (экс-«Нижний Новгород»).

Ларссон в нынешнем сезоне провел 17 матчей за «Спартак», забил 6 голов и отдал 1 передачу.

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