Нападающий сборной Швеции Джордан Ларссон получил повреждение в товарищеском матче с Молдавией (1:0). Форвард «Спартака» вышел на поле в стартовом составе, а на 32-й минуте забил дебютный мяч за национальную команду.

На 75-й минуте он покинул поле с помощью врачей, заметно при этом прихрамывая.

— Не хочу говорить много, все вроде нормально, — цитирует fotbollskanalen.se Ларссона. — Я почувствовал дискоморт в задней поверхности бедра. Но я могу ходить и напрягать мыщцы, так что надеюсь, ничего серьезного.