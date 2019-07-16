Дубль Мбаппе помог "ПСЖ" разгромить "Динамо" из Дрездена

"ПСЖ" разгромил "Динамо" из Дрездена в товарищеском матче – 6:1.
В составе победителей Кильян Мбаппе оформил дубль, еще по разу отличились Юлиан Дракслер, Артур Загре, Виргилиу Постолаки и Адиль Аушиш. За дрезденский клуб гол забил Мусса Коне.
Товарищеские матчи. Клубы
"Динамо Др" – "ПСЖ" – 1:6 (0:3)
Голы: Мбаппе, 6 (0:1). Дракслер, 18 (0:2). Мбаппе, 34 (0:3). Загре, 48 (0:4). Постолаки, 61
(0:5). Аушиш, 71 (0:6). Коне, 76 – с пенальти (1:6).
"ПСЖ": Ареола (Трапп, 46), Кюрзава (Нсоки, 62), Менье (Хеман, 62), Бернат (Баккер, 56), Керер (Мбе Со, 46), Эррера (Япи, 62), Дракслер (Загре, 46), Верратти (Аушиш, 56), Сарабия (Туфики, 57), Мбаппе (Куасси, 62), Хесе (Постолаки, 57).
Предупреждение: Хеман, 86.
16 июля. Дрезден. Стадион "DDV-Stadiom".
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