Дортмундская "Боруссия" выиграла у "Ливерпуля"

Дортмундская "Боруссия" переиграла "Ливерпуль" в товарищеском матче (3:2). Игра прошла на стадионе "Нотр Дам Стэдиум" в США. На арене собрались 40 361 человек в качестве зрителей.

Победный гол забил 20-летний датчанин Якоб Брун Ларсен.

Товарищеский матч

"Ливерпуль" (Англия) - "Боруссия Д" (Германия) - 2:3 (1:1)

Голы: Пако Алькасер, 3 (0:1). Уилсон, 35 (1:1). Дилэйни, 53 (1:2). Брун Ларсен, 58 (1:3). Брюстер, 75 - с пенальти (2:3).

"Ливерпуль": Миньоле, Клайн (Александр-Арнолд, 60), Гомес (Ловрен, 60), Матип (ван Дейк, 60), Кент (Вудберн, 60), Окслейд-Чемберлен (Хендерсон, 60), Милнер (Вайналдум, 60), Фабинью (Льюис, 60), Ларуси (Робертсон, 60), Уилсон (Джонс, 60), Ориги (Брюстер, 60).

"Боруссия Д": Хитц, Пищек (Шульц, 46), Хуммельс (Перай, 82), Рафаэл Геррейру (Морей, 46), Емер Топрак (Балерди, 46), Санчо (Азар, 46), Брандт (Брун Ларсен, 46), Рейна (Вольф, 46), Гетце (Ройс, 46), Вайгль (Витсель, 46), Пако Алькасер (Дилэйни, 46).

Предупреждения: Хуммельс, 11. Ларуси, 43.

20 июля. Нотр-Дам (Индиана). Стадион "Нотр Дам Стэдиум".