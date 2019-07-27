Дортмундская "Боруссия" разгромила "Удинезе"

Дортмундская "Боруссия" обыграла "Удинезе" со счетом 4:1 в товарищеском матче. Все четыре мяча дортмундцы забили в первом тайме.

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"Боруссия" (Дортмунд, Германия) – "Удинезе" (Италия) – 4:1 (4:0)

Голы: Азар, 6 (1:0). Гетце, 19 – с пенальти (2:0). Вайгль, 28 (3:0). Брандт, 44 (4:0). Мандрагора, 76 (4:1).

"Боруссия": Бюрки, Емер Топрак (Хуммельс, 46), Рафаэл Геррейру (Пищек, 46), Хакими (Шульц, 46), Балерди (Аканджи, 46), Дилэйни (Витсель, 46), Гетце (Ройс, 46), Азар (Рейна, 12. Дахуд, 46), Брандт (Вольф, 46), Вайгль (Брун Ларсен, 46), Санчо (Пако Алькасер, 46).

"Удинезе": Муссо, Де Майо, Самир, Бекао (Опоку, 66), Стрюгер Ларсен (Пеццелла, 54), Фофана, Барак (тер Авест, 34), Яяло (Мандрагора, 66), Балич (Кулибали, 66), Пуссетто (Несторовски, 73), Лазанья (Матос, 73).

Предупреждения: Де Майо, 82. Ройс, 83.

27 июля. Альтах. Стадион "Cashpoint Arena".