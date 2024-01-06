Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с АЗ в товарищеском матче
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с АЗ в товарищеском матче — 2:2. Встреча проходила в Малаге (Испания).
У немецкого клуба голы забивали Марсель Забитцер и Марко Ройс. У нидерландского клуба отметились Вангелис Павлидис и Йенс Одгор.
Команды играли по регламенту 4 тайма по 30 минут.
«Боруссия» 9 января сыграет со «Стандардом» (Бельгия) в товарищеском матче. АЗ 13-го числа сыграет с «Твенте» в чемпионате Нидерландов.
Новости
24 дек 2023 13:30
1
22 дек 2023 12:58
15
21 дек 2023 10:40
5
21 дек 2023 04:02
3