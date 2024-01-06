Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с АЗ в товарищеском матче

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с АЗ в товарищеском матче — 2:2. Встреча проходила в Малаге (Испания).

У немецкого клуба голы забивали Марсель Забитцер и Марко Ройс. У нидерландского клуба отметились Вангелис Павлидис и Йенс Одгор.

Команды играли по регламенту 4 тайма по 30 минут.

«Боруссия» 9 января сыграет со «Стандардом» (Бельгия) в товарищеском матче. АЗ 13-го числа сыграет с «Твенте» в чемпионате Нидерландов.