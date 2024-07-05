Защитник «Динамо» Скопинцев: «В матче с ОФК будем играть на победу»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча против ОФК Белград.

Встреча пройдет в субботу, 6 июля, на «ВТБ Арене». Начало — в 15.30 по московскому времени.

«Перед стартом сезона нужно набраться уверенности, поэтому в матче с ОФК будем играть на победу, постараемся добиться первого выигрыша в это межсезонье. Плюс, конечно, неплохо было бы выиграть Братский кубок — любая такая награда добавляет хорошего настроения перед официальными турнирами. В матче с «Партизаном» мы заслуживали победу, счет не совсем по игре. Сейчас надо взять реванш у сербских команд и добиться успеха. Так что всех болельщиков на стадионе ждет интересная игра. Всех ждем на «ВТБ Арене», — сказал Скопинцев «СЭ».

Братский Кубок завершится 7 июля. В летнем турнире принимают участие четыре клуба: московские «Динамо» и ЦСКА, а также сербские «Партизан» и ОФК Белград.