Дмитрий Радченко: "Сборная России обнадежила, огорчила только травма Зобнина"

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко в интервью "СЭ" отметил, что национальная команда провела хорошую игру против Венгрии (3:0). По его словам, единственное, что огорчило - это травма полузащитника Романа Зобнина. Игрок из-за разрыва крестообразных связок пропустит 4,5-5 месяцев.

– Российская сборная обнадежила?

– Да. Дело не только в крупном счете. Было видно, что у команды есть четкий план на игру. И он сработал! Ребята старались быстро выходить из обороны в атаку. Правда, брака оказалось многовато, причем в простейших ситуациях. Если бы не это, моментов у ворот сборной Венгрии могли бы создать гораздо больше. Особенно отмечу Смолова, который забил шикарный гол. На дистанционной скорости ушел от одного защитника, обыграл второго и уложил мяч в уголок. Класс!

– Еще кого-то можно похвалить?

– Главное – все действовали надежно, никто не выпадал. Боролись, старались, по самоотдаче вообще никаких претензий. Единственное, что огорчило – травма Зобнина. (Александр КРУЖКОВ)

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