Дивеев - в старте ЦСКА на товарищеский матч с "Уфой"

ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против "Уфы". С первых минут встречу начнет новичок красно-синих защитник Игорь Дивеев, арендованный у уфимского клуба до конца сезона.
Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин - Ахметов, Бистрович, Обляков - Влашич, Чалов, Сигурдссон.
Запасные: Помазун, Ефремов, Тикнизян, Бийол, Н'Диайе, Нисимура.
Дивеев - с корабля на бал! Игорь выйдет в составом составе на игру с @UfaFc– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 23 февраля 2019 г.
Акинфеев, Фернандес, Дивеев, @HordurM34, Набабкин, Бистрович, Ахметов, Обляков, Влашич, @arnorsigurdsson, Чалов
Запасные: Помазун, Ефремов, Тикнизян, Бийол, @Lasso_ndiaye19, @1022nishimura pic.twitter.com/n0FFIFeYb1
ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 17 туров. "Уфа" с 16 баллами располагается на 14-й строчке.