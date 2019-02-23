17:11 | Футбол — Товарищеские матчи

Дивеев - в старте ЦСКА на товарищеский матч с "Уфой"

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ЦСКА объявил состав на товарищеский матч против "Уфы". С первых минут встречу начнет новичок красно-синих защитник Игорь Дивеев, арендованный у уфимского клуба до конца сезона. 

Состав ЦСКА: Акинфеев - Фернандес, Дивеев, Магнуссон, Набабкин - Ахметов, Бистрович, Обляков - Влашич, Чалов, Сигурдссон.

Запасные: Помазун, Ефремов, Тикнизян, Бийол, Н'Диайе, Нисимура.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 30 очков после 17 туров. "Уфа" с 16 баллами располагается на 14-й строчке.

ЦСКА - Уфа

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