"Динамо" сыграло вничью с японским "Сенан Бельмаре"

Московское "Динамо" в товарищеском матче сыграло вничью с японским "Сенан Бельмаре" - 1:1. Счет на 79-й минуте открыл полузащитник Вячеслав Грулев, ответный гол спустя минуту забил нападающий Накагава.

Товарищеский матч

"Динамо" - "Сенан Бельмаре" - 1:1 (0:0)

Голы: Грулев, 79 (1:0). Накагава, 80 (1:1).

"Динамо": Шунин, Хольмен, Евгеньев, Козлов, Шуньич (Лацевич, 62), Тетте, Юсупов (Морозов, 62), Жоаузинью (Липовой, 62), Соу (Кардозу, 46), Марков (Грулев, 62), Луценко (Панченко, 62).

Судья: Еськов (Москва).