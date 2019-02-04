"Динамо" сыграло вничью с ташкентским "Локомотивом" в товарищеском матче (1:1). Голом в составе бело-голубых отметился нападающий Евгений Марков.

"Динамо" занимает 12-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 20 очков после 17 туров.

Товарищеские матчи

"Динамо" - "Локомотив Тш" - 1:1 (1:0)

Голы: Марков, 4 (1:0). Уласмалиев, 61 (1:1).

"Динамо": Лещук, Морозов, Хольмен (Евгеньев, 63), Козлов, Шуньич, Юсупов, Тетте (Соу, 60), Жоаузинью (Липовой, 63), Кардозу (Грулев, 63), Марков (Панченко, 60), Луценко (Черных, 60).

04 февраля. Белек. Стадион "Calista Luxury Resort Sports Center".

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