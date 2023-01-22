«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче

Московское «Динамо» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в товарищеском матче на сборах в ОАЭ — 3:3.

В составе московской команды отличились защитник Диего Лаксальт, полузащитник Даниил Лесовой и нападающий Муми Нгамале.

За оренбуржскую команду забили защитник Владимир Полуяхтов, форвард Дмитрий Воробьев и защитник Андрей Малых.

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — 3:3 (2:1)

Голы: Лаксальт, 30 (1:0). Лесовой, 33 (2:0). Полуяхтов, 45 (2:1). Муми Нгамале, 65 (3:1). Воробьев, 75 — с пенальти (3:2). Малых, 76 (3:3).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Лаксальт (Паршивлюк, 46), Фернандес (Маричаль, 46), Сазонов (Скопинцев, 46), Даса (Шагиахметов, 46), Кутицкий (Гагнидзе, 46), Сулаквелидзе (Захарян, 46), Фомин (Гладышев, 46), Лесовой (Муми Нгамале, 46), Макаров (Смолов, 46), Тюкавин (Майсторович, 46).

«Оренбург»: Гошев, Стаматов (Печенин, 46), Сиваков (Хотулев, 46), Гойкович (Малых, 46), Полуяхтов (Башич, 46), Капленко (Вера, 46), Титков (Воробьев, 46), Аюпов (Ковалев, 46), Гурциев (Мансилья, 46), Марин (Оганесян, 46), Акоста (Матиас, 46).