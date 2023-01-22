Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 12:09

«Динамо» сыграло вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче

Виталий Косик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Даниил Лесовой и Владимир Полуяхтов.
Фото ФК «Динамо» (Москва)

Московское «Динамо» и «Оренбург» не смогли выявить победителя в товарищеском матче на сборах в ОАЭ — 3:3.

В составе московской команды отличились защитник Диего Лаксальт, полузащитник Даниил Лесовой и нападающий Муми Нгамале.

За оренбуржскую команду забили защитник Владимир Полуяхтов, форвард Дмитрий Воробьев и защитник Андрей Малых.

Товарищеский матч

«Динамо» (Москва) — «Оренбург» — 3:3 (2:1)

Голы: Лаксальт, 30 (1:0). Лесовой, 33 (2:0). Полуяхтов, 45 (2:1). Муми Нгамале, 65 (3:1). Воробьев, 75 — с пенальти (3:2). Малых, 76 (3:3).

«Динамо»: Шунин (Лещук, 46), Лаксальт (Паршивлюк, 46), Фернандес (Маричаль, 46), Сазонов (Скопинцев, 46), Даса (Шагиахметов, 46), Кутицкий (Гагнидзе, 46), Сулаквелидзе (Захарян, 46), Фомин (Гладышев, 46), Лесовой (Муми Нгамале, 46), Макаров (Смолов, 46), Тюкавин (Майсторович, 46).

«Оренбург»: Гошев, Стаматов (Печенин, 46), Сиваков (Хотулев, 46), Гойкович (Малых, 46), Полуяхтов (Башич, 46), Капленко (Вера, 46), Титков (Воробьев, 46), Аюпов (Ковалев, 46), Гурциев (Мансилья, 46), Марин (Оганесян, 46), Акоста (Матиас, 46).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Манчестер Юнайтед

П1

26%

1.88

обе забьют - да

22%

1.67

Х2

20%

1.98
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Аталанта

П1

25%

2.27

П2

16%

3.40

ТБ 2.5

12%

2.10
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 0
Челси 0
Матч завершен

П1

29%

2.07

Х2

24%

1.81

ИТБ1 (1.5)

17%

1.92
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Оренбург
1
0
Читайте также
Капризов выбил 100 голов в НХЛ. Ориентиры Кирилла — Овечкин и Мэттьюс
Променял на актрису: как распалась семья чемпионки мира по пятиборью и актера Павла Трубинера
В Чехии призвали решить конфликт на Украине дипломатическим путем
Европе предрекли превращение в радиоактивное кладбище из-за поставок танков
В Ливане назвали развитый ВПК залогом победы РФ
В ЛНР сообщили о разрушении профилактория при обстреле Стаханова ВСУ
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Агент Изидора — о возможном переходе игрока в «Шальке»: «Не думаю, что аренда сейчас возможна»
Из «Локо» уходят два легионера, Гайча зовут в Италию, Глушаков и Дзюба — в «Нижнем Новгороде»?
«Шальке» хочет Изидора, Баринов может уйти в «Бешикташ», а где будет Дзюба? Таблица переходов РПЛ
Стипиди — об уходе Керка из «Локомотива»: «Правильно делают, что отдают все барахло»
Агент Керка подтвердил переход игрока в «Антверпен»
Источник: «Зенит» намерен продлить контракт с Кержаковым
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Песьяков о разгроме «Бунедкора»: «Тут вопрос: мы в порядке или соперник не очень? Не знаю»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости