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Сегодня, 16:15

«Динамо» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча в прямом эфире

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в товарищеском матче 12 июля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Константин Тюкавин (ФК «Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Московское «Динамо» сыграет со «Спартаком» в товарищеском матче в пятницу, 12 июля. Старейшее дерби страны состоится на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Видеотрансляцию дерби в прямом эфире покажут на федеральном телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало эфира — в 17.15 мск. Также смотреть встречу можно в онлайн-кинотеатрах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Российская премьер-лига сезона-2024/2025 стартует в субботу, 20 июля. Команда Марцела Лички начнет сезон с домашнего матча против «Факела» 20 июля в 20:00 мск. В 1-м туре чемпионата России красно-белые проведут гостевой матч против «Оренбурга» 21 июля в 17:30 мск.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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