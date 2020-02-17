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«Динамо» — «Сочи»: видеотрансляция матча

16:35
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Александр Кокорин. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
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В понедельник, 17 февраля, «Динамо» и «Сочи» проведут товарищеский матч в Турции. Начало встречи — в 17.00 (мск).

По данным «СЭ», нападающий «Сочи» Александр Кокорин приехал на стадион и должен выйти на поле втором тайме.

Следить за матчем «Динамо» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции сайта «СЭ» и с помощью видеотрансляции, которую проведет пресс-служба бело-голубых.

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