В понедельник, 17 февраля, «Динамо» и «Сочи» проведут товарищеский матч в Турции. Начало встречи — в 17.00 (мск).

По данным «СЭ», нападающий «Сочи» Александр Кокорин приехал на стадион и должен выйти на поле втором тайме.

Следить за матчем «Динамо» — «Сочи» вы можете в онлайн-трансляции сайта «СЭ» и с помощью видеотрансляции, которую проведет пресс-служба бело-голубых.