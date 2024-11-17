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Сегодня, 13:30

«Динамо» реализовало около 20 тысяч билетов на матч против «Амкала»

Микеле Антонов
Корреспондент
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В пресс-службе «Динамо» сообщили «СЭ» количество реализованных билетов на матч против «Амкала».

«На матч «Динамо» — «Амкал» реализовано около 20 000 билетов. При этом продажи активно идут и сегодня, непосредственно перед игрой. У болельщиков еще есть возможность успеть с покупкой билета», — сообщили «СЭ» в пресс-службе бело-голубых.

Также в клубе рассказали о предматчевых активностях.

«Напомним, что помимо игры зрителей ожидает топовое шоу и выступление артистов — OG Buda и Cream Soda. Поэтому приходить нужно как минимум за час, чтобы не пропустить концерт», — добавили в пресс-службе.

«Динамо» сыграет против «Амкала» в воскресенье, 17 ноября. Встреча пройдет на «ВТБ Арене». Начало — в 17.00 по московскому времени.

ФК Амкал
ФК Динамо (Москва)
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